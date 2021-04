En medio del auge por el reciente estreno de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", en la vida real, y justo en el día de su cumpleaños, Luis Miguel debe enfrentar un fuerte drama familiar. El músico fue acusado de no cumplir desde hace más de un año con el régimen de manutención de sus hijos que tiene con Aracely Arámbula.

El músico, que hoy festeja sus 51 años de vida, comparte dos hijos con la actriz mexicana, Miguel y Daniel, de quienes de hace un largo tiempo todos sus gastos son costeados por la madre.

Luis Miguel con Aracely Arámbula.

"Más allá de decirle cuánto tiempo puede existir en esta inconsistencia en el cumplimiento de las obligaciones, efectivamente lo que le puedo confirmar, y que ya es sabido desde finales del 2019, principios del 2020, es que la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos", aseguró el abogado de la artista, Guillermo Pous, en el programa "Ventaneando".

.

Además, apuntó contra la actitud del ídolo pop al denunciar que "el filtro para lograr tener comunicación con él es su abogado, el licenciado Heredia". "No sé si para entorpecer, pero no se ha logrado traspasar esta barrera, por lo cual no se tiene absoluta certeza de si efectivamente hay una negativa o simplemente no se entera o lo omite", analizó.

Mientras que en cuanto a los motivos del incumplimiento con las pagas de manutención, el letrado señaló: "Desconozco su argumento, simplemente las pláticas se tienen con el abogado y su respuesta es 'no hay forma de pagar en este momento'".