Luis Majul pasó un mal momento el viernes por la noche al protagonizar un accidente de tránsito en el barrio de Chacarita.

Todo ocurrió cuando el periodista se dirigía a su programa "Más Voces", de La Nación + y una moto se cruzó en su camino, lo que causó una fuerte colisión. Por fortuna, ni el conductor ni el motociclista sufrieron lesiones graves.

Silvina Martínez, panelista del ciclo de Luis, dio detalles a través de su cuenta de Twitter: "En el día de hoy alrededor de las 21.40 Luis Majul manejaba su auto y se le cruzó una moto en la esquina de Fraga y Dorrego".

El periodista frenó y asistió al motoquero para asegurarse de que no haya sufrido heridas importantes. Martínez agregó: "Inmediatamente llegó el Same y los médicos constataron que no había lesiones de gravedad. Dos testigos declararon que el motociclista se cruzó a alta velocidad".

Por el contratiempo, Majul tuvo que permanecer en el lugar del hecho hasta pasadas las 23, ya que la polícia debía autorizarlo a mover el auto. Por esta situación, Majul fue reemplazado por Tato Young.