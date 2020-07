Desde que se comenzaron a conocer casos de Covid-19 en el ámbito televisivo -"El precio justo", noticieros, entre otros- todas las miradas se dirigieron a los programas que se siguen realizando con invitados en vivo. En el caso de "PH - Podemos hablar", su propio conductor, Andy Kusnetzoff, resultó contagiado, por lo cual su ciclo está suspendido por el momento (se emiten repetidos). Pero el otro programa que está en el ojo de la tormenta es el conducido por Juana Viale, en realidad dos: "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand", ambos en reemplazo de su famosa abuela, que guarda aislamiento desde el comienzo de la pandemia.

Luis Machín criticó que ambos ciclos continuaran al aire y se refirió a la problemática que están viviendo los actores en medio de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. "Estamos viviendo un momento trágico en todos los niveles. Nuestra actividad está tan golpeada como lo está el turismo, nuestra actividad será la última en volver", comenzó diciendo el actor en el ciclo radial "Mientras tanto", de Radio del Plata.

Y luego Machín consideró que hay programas de televisión que no son esenciales, entre ellos, el de Mirtha Legrand. "No somos claramente considerados una actividad esencial. Son más esenciales el periodismo que nosotros, es más esencial el periodismo de chimentos que los actores. Los periodistas que deben informar sobre la situación que estamos viviendo sí deben estar. Pero no es un periodismo esencial el programa de la nieta de Mirtha Legrand".

"Además se corre peligro yendo a ese programa, no se respetan las distancias. Es más esencial ese programa de interés general que nosotros, los actores. Yo no considero esencial saber los chimentos de la farándula, es un momento poco simpático para nosotros", sostuvo molesto Machín. Por último, dijo: "Yo creo que no vamos a poder actuar hasta que la vacuna esté en circulación".