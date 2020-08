Hace algunos días, Luis Brandoni criticó al Colectivo de Actrices Argentinas y sus dichos generaron enojo en algunas de las artistas. Laura Azcurra fue una de las que sorpresivamente salió a responder y alertó con sus palabras.

"Me da tristeza porque estamos ante un ignorante, en realidad. Nunca vio lo que hicimos con las compañeras", sostuvo firme la actriz de 39 años. Y agregó convencida sobre su colega: "A mi me da pena. Es un compañero que es de otra generación, con otros mandatos y otras herramientas con las que creció. Tenemos que abrazar a las mujeres y a los hombres que todavía tienen mucho patriarcado y aún son machistas".

Lejos de quedarse callado, el protagonista de "Mi Obra Maestra" salió a contestarle. En diálogo con Jorge Fontevecchia en su ciclo de Net, Brandoni disparó: "Yo no sé quién es esta señora, ni por qué razón me culpa a mí de ser machista. La señora no sabe ni quién soy yo… seguramente no sabe quién soy yo, si me acusa de machista me conoce muy poco".

"Yo no sé quién es esta señorita, pero hablar de machismo en la Asociación Argentina de Actores está fuera de tiempo, porque si hay algún gremio que no se caracteriza por el machismo es el de los actores, donde hay muchas actrices que ganan mucho más que los hombres, que son primeras actrices, y no hay un grupo de hombres que se sienten menoscabados por esa razón", finalizó.