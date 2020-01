Cinthia Fernández atraviesa uno de sus peores momentos. El viernes pasado se quebró al ver fotos de Martín Baclini con una rubia en su regazo en Punta del Este y este lunes apareció nuevamente llorando luego de que le robaran sus ahorros en dólares en un supermercado de Escobar.

Colmada por la situación, la panelista manifestó sus deseos por renunciar a "Los Ángeles de la Mañana". Así lo expresó a través de un audio de WhatsApp que le envió a la producción del programa y que el propio Ángel de Brito compartió al aire: "Me sacaron todo, tenía mis ahorros ahí. Me sacaron todo, los documentos, las tarjetas. No voy a ir, no puedo ir, me están pasando muchas cosas. No voy a ir más. No puedo ir más, no quiero ir a ningún lado, no quiero más nada".

Tras reproducir el mensaje, el conductor fue lapidario con Fernández. "Estos son los audios que mandó hoy, después de lo que le pasó. Cuando la producción se comunica con ella, dice que no va a a venir más a LAM. Acá tenemos su silla. Dice que quiere renunciar", sostuvo el periodista. Y advirtió: "Evidentemente está sobrepasada, siente que es el fin del mundo que Martín Baclini la haya dejado. Hasta mañana le guardamos la silla, después no sé".

