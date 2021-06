A poco más de dos semanas de confirmarse la ruptura de Luciano Castro y Sabrina Rojas, el actor habría comenzado un nuevo romance con otra mujer.

Luego de más de once años como pareja, los artistas decidieron separarse aunque mantienen una buena y cercana relación familiar junto a Fausto y Esperanza, los hijos que tienen en común. Pero ello no impidió que el protagonista de "El primero de Nosotros" rehiciera su vida amorosa.

Este último fin de semana, Castro fue visto con una mujer que sería su nueva novia, según reveló Ángel de Brito en "Los Ángeles de la Mañana". "Fue visto el domingo en un barrio cerrado de Tortugas ingresando con su camioneta con una chica que no vamos a dar la identidad porque no la tengo. No es conocida", confirmó el periodista.

.

Por otro lado, la semana pasada, el actor visitó a su ex y compartieron un cálido momento familiar con sus pequeños que quedó reflejado en las redes sociales a partir de una serie de historias que subió Rojas a su Instagram.

Las fotos de Luciano Castro que compartió Sabrina Rojas.

"Fuimos a almorzar afuera, hoy vino a casa también a almorzar. La idea es seguir compartiendo en familia. ¡Después la vida dirá!", había expresado la actriz al momento de anunciar su separación.