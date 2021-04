La polémica en torno a Luciano Castro comenzó cuando visitó el programa de Jey Mammon junto a Gonzalo Heredia para promocionar su obra de teatro "Desnudos". A diferencia de su compañero de elenco, el actor se mostró bastante molesto frente a las cámaras y un tanto reacio a contestar las preguntas del conductor.

Además, el esposo de Sabrina Rojas reveló que no veía el ciclo de América TV y manifestó que se sorprendió por el horario tan tarde en el que tuvo que presentarse, argumentando que suele acostarse muy temprano.

Los usuarios de las redes no se lo dejaron pasar y convirtieron al actor en tendencia en Twitter por su cada vez más notoria incomodidad y mala predisposición en el programa.

Castro y Heredia visitaron al comunicador en "Los Mammones".

Tras la fuerte repercusión en las redes, Castro decidió llamar al programa radial de Jey en Metro, "Mañana La Seguimos", para disculparse con el conductor: "Gracias por darme este nuevo espacio. Me mandan un título: ´Luciano Castro es trending topic por la mala onda con Jey Mammon´. Le digo, ´che, mirá, nada que ver, yo lo conozco a Jey y los dos manejamos este tipo de humor. Ya me doy cuenta que es algo que se instala y a mi no me copa...".

.

"No me gustó sobretodo por la relación que tenemos nosotros. Jamás iría a tu programa a hacerme el canchero ni a descansarte, y mucho menos cuando me estás dando el espacio para promocionar un espectáculo mío. Vos no precisas las disculpas, bastaba con nuestra charla, pero a mi me pareció que está bueno... Así como la gente tiene la posibilidad de decir ´Castro es un bolu...´, también yo tener la posibilidad de decir ´Sí, quizás sí lo fui´ y me parece mucho más digno tener la capacidad de llamar y pedir disculpas", agregó Luciano en la radio.

Los usuarios de las redes sostuvieron que el conductor tuvo que "remar en dulce de leche" durante su entrevista con Castro.

"Che Jey, si la tire afuera o si meé afuera del tarro, disculpame. No era mi intención, así que era eso, mandarte un beso y un abrazo, y no quitarte más tiempo", cerró el actor. Por su parte, el conductor comentó sobre lo que le dijo Castro: "No hay portal que no lo haya levantado y obvio que no pasa nada, y de verdad, para mí esto es una lección porque pedir disculpas en este medio no existe, y vos sos Luciano Castro, está bien que vos digas que somos todos los mismos", manifestó el conductor cuando se vio interrumpido.

"Somos todas personas, a mi me jodió eso. Lo primero que te dije fue ´¡Que decorado que te dieron!´ porque todas esas cosas yo no las cuento y la gente no las sabe y festejé con vos", argumentó el actor, y el conductor sumó: "Y me felicitaste por como me estaba yendo en el programa".

El actor se disculpó con Mammon y le dedicó unas sabias palabras en la radio.

La pareja de Sabrina Rojas concluyó con una reflexión sobre lo que se dice delante y detrás de cámara: "Hoy lo que se destaca es que yo dije que no veía tu programa, y no hijo, yo estoy dormido a esa hora pero no es por mala onda. No dejo de reconocer tu talento y tu cualidad porque estoy dormido a las 12 de la noche".

"No las acepto las disculpas porque no las necesito y a la vez te felicito y te agradezco porque pedir disculpas en este medio no existe", terminó Jey Mammon sobre el mensaje que le dedicó Luciano Castro tras su "mala onda" en su programa.}