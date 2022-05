En 2016, Luciano Castro protagonizó una de las novelas más populares del momento, "Los ricos no piden permiso". Pero durante ese año el actor se hizo viral por un insólito audio donde se quejaba por la comida que todos los días le daba la producción de la la tira que protagonizó con Araceli González: pollo hervido con puré de calabaza.

"No, no me entendiste evidentemente. Comida no falta. Yo no puedo comer todos los mediodías zapallo hervido con pollo hervido porque no soy un enfermo. Soy un deportista, que me pongo bonito, porque cobro por bonito, en la telenovela ésta que hacemos nosotros", se escucha al novio de Flor Vigna en el polémico audio que recorrió todos los medios.

Video: el audio de Luciano Castro de "pollo hervido con calabaza"

.

Ahora, el artista vive un exitoso presente laboral en "El Primero de Nosotros" y que hace días protagonizó una nueva polémica, parodió en un capítulo de la ficción el recordado mensaje. En una escena que interpretó con la actriz que personifica a la mujer que se encarga de limpiar su casa, dice: "Marga, ¿cómo estás? ¡Qué olor a pescado, fuerte!".

.

"Sí, hice milanesas de pescado. Bueno, ¿quiere comer sanito?", le recrimina ella. Fue en ese entonces cuando Castro respondió en referencia a su audio: "Todo el tiempo milanesita, pollo con zapallo, tengo los huevos llenos de esto, porque no haces sushi ya que te gusta hacer pescado".

¡Mirá el video de Luciano Castro en "El Primero de Nosotros"!