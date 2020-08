Luciano Castro fue protagonista de una gran polémica cuando se difundieron varias fotos íntimas en 2019. Si bien parece ser un momento que quedó en el pasado, tanto para él como para su esposa Sabrina Rojas, el fin de semana hubo un recordatorio del tema en "PH", cuando repitieron el programa en el que habló al respecto.

Desde que Andy Kusnetzoff dio positivo de Covid-19, el programa que conduce dejó de grabarse pero en su lugar Telefe programó especiales en donde se repasan los mejores momentos del show sabatino.

En su más reciente emisión, se puso al aire parte de la entrevista que Andy le hizo a Luciano y a su mujer en diciembre de 2019, poco tiempo después de la viralización de sus fotos íntimas.

"No hice nada malo yo, no jodí a nadie, más que a mi mujer y a mi hijo, yo mientras que pueda hablar con ellos, ya está. Es horrible; pero me importa muy poco lo que digan los demás, no me afecta", había comentado Castro, tratando de quitarle dramatismo al asunto.

"Te encontrás en un lugar que realmente es incómodo, aunque hay cosas mucho más graves, pero yo no tengo que explicarle nada a nadie", dijo también.

Su esposa Sabrina agregó: "Me parece que cada uno es cómplice cuando reenvía la foto. Tal vez le sucede a otra persona que hasta se puede llegar a suicidar por vergüenza. Le puede pasar a tu hija, a tu hermano, y lo vas a vivir como si fueras vos. Recién ahí entendés la gravedad".

En las redes, entonces, se comenzó a hablar nuevamente sobre las fotos y convirtieron al artista en tendencia a nivel nacional, entre comentarios que iban desde el chiste fácil al debate serio sobre el peligro de las redes sociales.

Uno de los tweets que intentó concientizar.

