En la noche del martes, Luciano Castro y Gonzalo Heredia fueron los invitados de "Los Mammones". Allí se vivió una extraña situación dado que al parecer Castro no tenía ganas de hacer la entrevista y se mostró molesto en varias ocasiones. En las redes fue muy criticado.

Todas las noches, Jey Mammón hace reportajes con personajes de la farándula en su exitoso programa, pero el conductor padeció la nota que le hizo al marido de Sabrina Rojas.

Luciano y Gonzalo fueron juntos ya que están promocionando su obra teatral "Desnudos". Durante la nota, Luciano criticó preguntas de Jey, no quiso contestar otras, y hasta reveló que no veía el programa.

Aunque el actor es conocido por su temperamento y honestidad, la charla con Jey generó un momento incómodo en "Los Mammones".

"¿Estás son las 24…?", le preguntó el actor al conductor sobre una de las secciones de la entrevista.

Jey, acostumbrado a generar buena onda con sus agasajados, respondió: "No, todavía no. ¿Qué lo ves, al programa, por YouTube? ¿Lo has visto alguna vez?".

Ante ello, el artista respondió: "La verdad que no, sé de qué se trata y sé que le va muy bien".

Gabriel Schultz, quien acompaña diariamente al conductor, lanzó un irónico comentario: "Tampoco es El Señor de los Anillos", haciendo alusión a que no es un programa largo, a lo que el entrevistado arremetió: "No, pero yo sé a dónde vengo, a dónde voy. ¡No soy tan boludo! Pero me sorprendió el horario, muy tarde. Venimos de ensayar".

Mientras pasaban los minutos, Luciano se convirtió en tendencia en Twitter por su cada vez más notoria incomodidad. Muchos usuarios expresaron que a pesar del "remo" de Mammón, creían que Castro fue irrespetuoso.

"Siento que te tengo que dar autorización para que te vayas", bromeó sobre el final el animador, ya sin poder sostener la antipatía, a lo que intentando calmar las aguas, el actor respondió: "No, pero la estoy pasando re bien, ¿sabés las veces que mis amigos me preguntaron si me estaba durmiendo?".

Uno de sus críticos fue el cantante Brian Lanzelotta, que estaba mirando el programa, y comentó la situación que vivió: "Qué mala onda. Para qué vas a un programa si vas a estar de mala gana. Le está costando la nota a @JEYMAMMON. Una lástima que no disfruten de un lindo programa sin mala intención y que lo único que hace es tratar bien al invitado. Aguante los mamones".

