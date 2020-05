Luego de más de 40 días de aislamiento social obligatorio, Luciano Castro contó cómo atraviesa esta situación en su casa junto a su esposa e hijos y fue muy crítico con aquellos que no cumplen con la medida decretada por el gobierno nacional.

Si bien la industria del espectáculo es uno de los sectores más afectados por la cuarentena ya que todas las obras y grabaciones de ficción están suspendidas, la pareja de Sabrina Rojas apoyó la continuidad del confinamiento por el coronavirus. "Ni se me cruza por la cabeza que abra un teatro si no están las condiciones dadas porque yo no voy a ser parte de eso", sostuvo convencido.

"Hablo del país en general. Todo es un efecto dominó, la gente se está cag... de hambre y le subís los huevos, ¿me estás cargando? Si vamos a ser tajantes todos tenemos que ser generosos de verdad, desde el productor televisivo hasta el que vende huevos, para que esto vuelva a funcionar. Si no la vamos a pasar mal todos de verdad", advirtió en diálogo con "Intrusos".

En cuanto a la experiencia que transita en su hogar junto a Rojas y los pequeños, Fausto y Mateo, resaltó: "Yo me ducho 40 veces por día, mis hijos van a la heladera y hay comida. Por eso me dan bronca los pelot... que no acatan la cuarentena o un decreto".

Luciano Castro y Sabrina Rojas protagonizaron una obra durante el verano en Mar del Plata.

Respecto a la situación de sus colegas, que se encuentran sin la posibilidad de trabajar, el actor de 45 años consideró que "¡este gobierno asumió en diciembre y les cayó una pandemia en enero!". Además, agregó: "A mí me compete, la tele, lo artístico, si me salgo de eso me salgo del sentido común".

"Yo lo que estoy defendiendo son los derechos de todos los actores y toda la industria, no es que me estoy cag... en los demás", aclaró.