El mundo de la farándula argentina explotó de la sorpresa cuando Maite Peñoñori, la panelista de "Los Ángeles de la Mañana", reveló el inesperado romance entre Luciano Castro y Flor Vigna, quienes se mostraron a los besos en el gimasio que comparten.

La bailarina, quien estuvo en pareja con Nico Occhiato por más de siete años, se mostró muy contenta por confirmar el noviazgo con el reconocido actor en diálogo con Ariel Wolman de "Nosotros a la Mañana": "Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien".

Flor Vigna y Luciano Castro están juntos desde hace dos meses.

Castro no fue muy vocal sobre su relación con la actriz, con quien mantiene una diferencia de 19 años, y aseguró que está "re bien" en un mensaje que le envió a Pía Shaw de LAM.

Sin embargo, en diálogo con Adrián Pallares, el conductor de " Intrusos", Luciano, quien tiene dos hijos con Sabrina Rojas, contó algunos detalles sobre el principio de su noviazgo con Vigna: “Me dijo ‘qué querés que te diga, la verdad es que estamos muy bien’. Está claro que se han puesto de acuerdo los dos para que se supiera en esta fecha, a los dos meses, y me contó esta historia de cómo fue sentirse un pibe tratando de acercarse a una chica, pedirle el teléfono”.

.

“Me dijo ‘la saludé y al principio no me daba ni bolilla, la verdad es que al principio menos diez, ella en la suya haciendo gimnasia; me cambié de gimnasio por el laburo y después bueno empezamos a escribirnos, estoy muy bien’”, manifestó el periodista sobre la historia de amor entre los actores.

¡Mirá lo que dijo Luciano Castro sobre su amorío con Flor Vigna!