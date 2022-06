Luciano Castro y Flor Vigna están muy cerca de cumplir un año de noviazgo, y la pasión y el cariño que hay entre ellos es evidente cada vez que se muestran en público. La bailarina recientemente celebró su cumpleaños y el actor estuvo a su lado toda la noche, y hasta circularon rumores de que los dos habrían tenido un encuentro íntimo durante el festejo.

Además, Luciano confirmó que todavía no hay planes de casamiento con la ex "Combate", ya que a partir de unas fotos que salieron de ellos con anillos, se especuló con que la pareja se habría comprometido. "No, no nos comprometimos, ya me lo preguntaron. No me comprometí con nadie. No está en los planes tampoco. No se habla", explicó Castro.

De todos modos, el ex de Sabrina Rojas indicó que está muy feliz con su actual noviazgo, y destacó que admira el entusiamo que le pone Flor Vigna a sus proyectos, principalmente su reciente carrera como cantante.

"Me motiva que mi pareja tenga esa vorágine por hacer, por vivir, por intentar, por lograrlo, por fracasar, por levantarse. Me hace acordar mucho a mí cuando era joven y es algo que me calienta mucho, me gusta mucho de Flor", declaró el protagonista de "El Primero de nosotros".

Luciano Castro acompañó a Flor Vigna en su cumpleaños.

Hacia el final, Luciano Castro reveló una de las primeras charlas que tuvo con la ex de Nico Occhiato antes de empezar su relación. "Sabemos a dónde queremos ir, por eso no nos comprometemos. Todo lo que hay que hablar ya se habló y por eso nuestra pareja es súper sana y va para un lugar derecho. Los dos venimos de relaciones largas, y cuando decidimos estar juntos hablamos todo lo que no y todo lo que sí. No íbamos a perder un tiempo extra esperando que sucedan cosas del mismo modelo para volver a padecerlas. Nadie deja nada por el otro, y eso es hermoso", concluyó.

Mirá lo que dijo Luciano Castro sobre su noviazgo con Flor Vigna