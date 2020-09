Casi "desaparecido" durante estos meses, Luciano Castro dio una entrevista a Richard Izarra para el portal Produ, de Miami.

"En esta pandemia primero me puse a leer, leí durante dos meses y después no pude leer más. Después quise escribir y me di cuenta de que no puedo escribir nada. Y ahora me doy cuenta de que lo que más me cuesta es el encierro, extraño el agua, el surf, cuando estoy trabajando me pido un viernes y me voy por tres días a Mar del Plata donde está mi gente. Uno quiere generar proyectos, pero todo dura poco en esta pandemia", dijo el actor.

"No soy fanático de ver series o películas, porque le empiezo a buscar el pelo al huevo", admitió sobre el hobby por excelencia del encierro. Sobre sus colegas afirmó que "los nuevos actores vienen a mil, tienen talento y formación, han estudiado, han leído, defiendo mucho a los que vienen atrás, son los que traccionan, hay que darles pista. Ellos tienen una propuesta brillante y ojalá todo cambie", explicó acerca de la creación de ACTA.

"Mi deuda pendiente es el cine, pero tampoco me vuelvo loco como me pasaba unos años atrás, hoy me gustaría hacer una miniserie para una plataforma", finalizó.