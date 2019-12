"No me bajé de la temporada de teatro con Flavio. Yo me quedé en mi casa esperando a ver si podíamos hablar. Él abría un circo, abría un baile, compró un nene, arma otra cosa y a mí me mandaba un secretario de él a pararse ahí", lanzó Antonio Gasalla sobre su conflicto con Flavio Mendoza y rápidamente, se desató un escándalo. Aún así, el humorista redobló la apuesta y disparó: "Bueno, fue papá, comprándolo sos papá".

La respuesta del coreógrafo no tardó en llegar. Lo trató de "viejo mala leche y resentido". "Pobre tipo, muchos años de artista pero muchos más de mala gente", acentuó Mendoza y dejó en claro su enemistad con el actor.

Tras el escándalo, Luciana Salazar quien tuvo a Matilda a través de la subrogación de vientre, se metió en el medio y salió a apoyar al jurado del "VAR". "La verdad que me siento un poco dolida porque Flavio optó por el mismo método que opté yo, y lo mismo le debe pasar a Marley y a Flor de la V y a toda la gente que hizo ese tratamiento. Hay mucha gente que recurre a este método para lograr el milagro de ser padre, no solo los artistas o estrellas de Hollywood", sostuvo la mediática en "Invoucrados".

Después de que el comediante se bajara de la obra del director teatral para la temporada de verano 2020 en Carlos Paz, surgió un nuevo escándalo.

"Me sentí afectada. Yo le tengo mucho afecto a Antonio, trabajé con él y lo quiero, pero a veces hay mucha ignorancia con este tema y cuesta ponerse en el lugar del otro y entender el sentimiento de querer ser padre o madre", comentó la modelo de 39 años. Y agregó convencida: "Entre Antonio y Flavio hubo un quiebre laboral. Ellos eran muy amigos, se respetaban muchísimo. Creo que esto es algo más de bronca que quedó, pero se equivoca en meter a los hijos en el medio".

Luciana Salazar fue madre de Matilda gracias a la subrogación de vientre.

A su vez, comentó que si tuviera la posibilidad le gustaría reunirse con Gasalla y contarle sobre el método de subrogación. "Lo mismo pasó en su momento con Nacha Guevara. Parece que hay mucha ignorancia con este tema. Acá todavía es un método que no se conoce mucho. La gente cree que va y elige el color de ojos, el pelo. Es el mismo método que hace una madre que va a un banco de esperma. Saquemos ese mito que los chicos que vienen por subrogación son rubios, de ojos celestes, por favor terminemos con este tema, es muy hiriente y hay mucha ignorancia", concluyó.

El día más feliz de Flavio Mendoza

El 12 de abril del 2018, Flavio Mendoza fue papá de Dionisio. El artista compartió la dulce noticia a través de sus redes sociales con una conmovedora foto. "Estás en mi corazón grabado a fuego, Dionisio, hijo mío. Bienvenido a este mundo maravilloso. Quiero que seas honesto, generoso, solidario pero sobre todo que sea feliz, feliz", escribió.

En el programa de Mirtha Legrand, Mendoza explicó el significado del nombre de su bebé y el motivo que lo llevó a elegirlo: "Dionisio fue una persona que trabajaba en el circo y que siempre me llevaba de un lado para el otro. Yo siempre le decía que quería ser trapecista o cualquier cosa y él me decía 'los sueños que no se cumplen son aquellos que no se sueñan'. Es una frase de Chaplin y eso me quedó a fuego".