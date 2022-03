Las disputas entre Luciana Salazar y Martín Redrado parecen estar lejos de terminarse. A pesar de que llevan mucho tiempo separados, todavía mantienen cruces mediáticos y así lo realizó la modelo en una entrevista con "Socios del Espectáculo". Además, agregaron un nuevo detalle que incumplió el economista, lo que llevará a la relación a una nueva instancia judicial.

Sin ningún tipo de filtro, la madre de Matilda explicó que, según ella, su ex novio odia a ella y a su hija. Como si fuera poco, agregó que se encuentra en falta por no cumplir un acuerdo pactado tiempo atrás, algo que extiende el conflicto entre ambos. "Él quiso frenarme e hizo ese comunicado que publicaron y después negó que sea su firma. No se me ocurre otra cosa que nos odia", explicó.

"Ana Rosenfeld recién había perdido a su esposo pero quería salir a hablar porque estaba indignada por lo que había hecho Martín Redrado", agregó Adrián Pallares por el manejo que tuvo el economista. "Es una relación tóxica, patológica", sumó Rodrigo Lussich.

Luego de un encuentro en Estados Unidos, Luciana Salazar se sintió destratada por él, lo que la llevó a que su ex pareja firme un acuerdo. Como nunca se publicó en sus redes sociales, tal como acordaron, la modelo iniciará nuevas acciones en lo judicial.

