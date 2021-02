A pesar de supuestamente no estar en pareja, Luciana Salazar y Martín Redrado viajaron a Miami y ahí se contagiaron de coronavirus. Ángel de Brito fue el encargado de revelar la noticia y dar algunos detalles sobre su estado de salud.

"Covid positivo para dos importantes del mundo del espectáculo. Dos figuras renombradas, comentadas todo el tiempo. Estoy hablando de Luciana Salazar y Martín Redrado", comenzó el conductor en "Los Ángeles de la mañana".

Salazar y Redrado se contagiaron de coronavirus en el mismo momento.

"Le pregunté a Luciana si es cierto que tuvo Covid en Miami, y me dice 'sí, me lo contagiaron a los cuatro días que llegué, por eso me quedé más. Porque recién las últimas semanas salí nuevamente a la calle. Ni siquiera pude ver a mi abogada que estaba allá. Llegué un miércoles y el domingo habría sido el día en el que me contagié'", relató sobre lo que habló con la modelo.

.

"Me di cuenta a los cinco días que empecé a perder el gusto y el olfato", detalló Salazar. Además, cuando el periodista quiso hablar sobre el diagnóstico de Redrado, la mediática fue concreta: "Yo no hablo de los demás".

La modelo no quiso hablar sobre el estado de salud de su ex pareja.

En cuanto al estado de salud del ex Presidente del Banco Central, Redrado confirmó su diagnóstico con el conductor de LAM: "Sí Ángel, pero casi sin síntomas. Olfato y gusto, pero sin fiebre. Por suerte fue leve el mío".

¡Mirá el relato de Ángel de Brito sobre la salud de Luciana Salazar y Martín Redrado!