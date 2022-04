El escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado parece no tener fin. Hace algunas semanas, la rubia aseguró que el expresidente del Banco Central la odia a ella y a su hija Matilda, la cual tuvo a través de una subrogación de vientre en Estados Unidos. El último jueves, ambos tuvieron una mediación judicial fallida, y a la pocas horas, la modelo compartió un intimidante mail con amenazas que le llegó.

A partir de ese correo, Luciana se enteró que su expareja decidió cancelar la tarjeta que mantenía sus óvulos en Estados Unidos, para en el futuro tener la posibilidad de volver a ser madre.

En la emisión del lunes de "Socios del espectáculo", hablaron sobre la tensa pelea que Salazar tuvo con Mariana Brey, en el programa radial de Marcelo Polino. Antes de que reprodujeran el audio, la panelista adelantó el motivo de la discusión: "Le molestó que yo preguntara si existe algún contrato que diga que Redrado debe mantenerla y que además tiene que pagar mensualmente estos óvulos congelados porque ella quiere volver a ser mamá pero no con él. Es confuso".

De tal modo, repasaron el choque que tuvieron ambas en ciclo "Polino Auténtico", donde la actriz acusó a Redrado de no cumplir con lo prometido sobre su futura maternidad. "Él puede prometerte algo y pueden pasar diez años y puede cambiar de idea", aventuró Brey, a lo que Luciana respondió: "No, el matrimonio es un contrato. Uno no puede cambiar lo que acuerda...". Ante esto, la panelista contestó: “Vos nunca te casaste con él. Tampoco es el padre de tu hija”.

Enfurecida, la mediática retrucó: "¿Pero qué tiene que ver? ¿Las casadas solo tienen derechos? Si vos no sabés la interna, cómo sabés qué responsabilidades tomó él con mi hija, como para hablar así, y decir: ‘Che, que trabaje’. Yo no sé si estás casada, pero si tu pareja no tomara las responsabilidades que tendría que tomar, vos también vas a salir a pelearlo".

Mientras el conductor trataba de mediar la situación, Brey expresó: “Estamos hablando de tu posibilidad de volver a ser mamá. Si no hay un papel firmado y no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Si para vos es importante, trabajás y lo pagás”.

“Él tiene la responsabilidad. Lo tiene que hacer... Y no me vengan con el chicaneo de que trabaje, porque trabajo desde los 21 años”, manifestó Luciana al final, harta.

Mirá el fuerte cruce que tuvieron Luciana Salazar y Mariana Brey