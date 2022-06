Si bien Luciana Salazar y Martín Redrado terminaron su relación amorosa hace algunos años, lo que los mantiene unidos son los escándalos mediáticos sobre conclictos personales entre los dos. En el último tiempo, la modelo comenzó acciones legales en contra del economista por no cumplir los acuerdos firmados que lo vinculan a su hija, Matilda.

.

Este lunes, salieron a la luz detalles de otro arreglo secreto que habrían establecido Salazar y Redrado, que restringiría la vida sentimental de la actriz. En principio, Luli negó estar en pareja con alguien nuevo de una manera que levantó sospechas: "Estoy bien. Trato de mantener mi vida... tengo un ex que me complica un poco la situación. Pero yo estoy muy bien, muy contenta. No dije que ni que estaba de novia ni que estoy sola, prefiero que nadie sepa nada de mi vida".

Luciana Salazar evitó responder si está de novia.

En ese sentido, Pampitp compartió en "Mañanísima", más detalles sobre la pregunta que la madre de Matilda evitó contestar.

"¿Vieron lo que dice Luli? Le preguntan si está de novia, claramente está de novia, y ella dice que no lo cuenta porque tiene un ex complicado. Es delirante. Si el otro se está por casar", dijo el panelista, sobre el inminente casamiento de Redrado con Lulú Sanguinetti en Italia.

Por su parte, Estefi Berardi le consultó: "El acuerdo que mostró Pía Shaw, de que ella no podría blanquear a una pareja, ¿existe?", a lo que su compañero aseguró: "Sí, existe ese acuerdo. Está firmado. Y existe porque me lo confirmó Ana Rosenfeld... El acuerdo del que habló Pía es un delirio, decía que si ella tenía pareja, no se podía mostrar en público. Tenía un montón de cláusulas".

Mirá lo que dijeron sobre el supuesto acuerdo entre Luciana Salazar y Martín Redrado