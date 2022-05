Desde que Martín Redrado cortó la tarjeta de crédito que mantenía los óvulos congelados de Luciana Salazar, se desató un nuevo escándalo en la ex pareja. Sin embargo, las cosas empeoraron luego de que él dio una nota para "Socios del espectáculo" y habló sobre Matilda, la hija que tiene la modelo.

Ante los dichos del economista, la ex vedette decidió romper el silencio y habló con "Intrusos". "No me puedo creer el nivel de impunidad de maneja cuando habla", comenzó la ex participante de "ShowMatch: La Academia".

Y agregó: "A mí no me sorprende nada porque yo fui la primera en decir que dijo que Martín no es el padre biológico de mi hija". Asimismo aclaró que sigue en una batalla judicial con el ex presidente del Banco Central ya que "firmó compromisos por muchos años y lo hizo frente a una escribana".

Sin embargo, la mamá de Matilda no quiso dar muchos detalles sobre los papeles que su ex pareja firmó y advirtió que le tienen que preguntar a él. Mientras tanto, Redrado aseguró que se encuentra con una nueva novia y se mostró muy feliz.

Luciana Salazar y Martín Redrado cuando eran pareja.

Por el momento ninguno de los dos tiene relación con el otro y el único espacio que comparten es cuando se ven en la Justicia. Habrá que ver cómo termina este nuevo conflicto.

¡Mirá el video de Luciana Salazar hablando sobre las declaraciones de Martín Redrado!