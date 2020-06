Cerca de cumplirse tres meses de cuarentena por coronavirus, Luciana Salazar anticipó que las autoridades nacionales especulan con prolongar el período de aislamiento hasta agosto. En su faceta de politóloga, también detalló cómo obtiene toda la información.

En pleno año electoral, la modelo sorprendió a todos en el 2019 con la presentación de su perfil de analista política al opinar sobre los candidatos y compartir datos exclusivos sobre los resultados de las PASO. Además, a través de su cuenta de Twitter se volvió una de las figuras de la farándula argentina más influyente por sus comentarios sobre el Gobierno.

En su debut como panelista de "Polémica en el Bar", la ex de Martín Redrado contó quiénes son las personas que le anticipan la información y detalló: "Son dos hombres".

.

En ese momento, Mariano Iúdica recordó que se trata del "riñón de Juntos por el Cambio y del 'corazón' del Frente de Todos" como ella los había definido alguna vez. Si bien Luli sostuvo esa afirmación, descartó por completo que uno de ellos fuera Máximo Kirchner.

"Que un informante pase información no quiere decir que tenga un tipo de relación personal conmigo. Ni siquiera amistad. Con riñón ya no estoy hablando tanto, él ya terminó…", expresó y confirmó que sus comunicaciones son a través de llamadas de WhatsApp, "nunca llamada de línea".

Luciana Salazar se incorporó al staff de "Polémica en el Bar".

Además remarcó: "La fuente nunca se revela, además porque no está bueno que me la roben. Igual no hay tanto... más allá del servicio de inteligencia y del espionaje, son esos temas".