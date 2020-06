En medio de la pandemia de coronavirus, Luciana Salazar reveló que logró hacer las paces con Martín Redrado y contó cómo es el vínvulo que tiene con su hija, Matilda.

Durante la cuarentena, la modelo celebró la posibilidad de volver al ruedo laboral como panelista de "Polémica en el Bar", pero antes de su regreso a la pantalla chica, repasó su relación con el economista y reconoció que sus discusiones son "un tema resuelto".

.

"Tendría que haberlo hecho en abril pero con todo lo de la cuarentena me dio miedo. No lo podía sostener más, ellos me necesitaban y yo también quería estar. No son momentos para perder trabajo, somos unos privilegiados de tener trabajo así que hice todo lo posible para poder estar", dijo sobre su incorporación al ciclo de Mariano Iúdica.

En cuanto a la reconciliación con su ex, Luli reveló: "No voy a entrar en detalles porque está mi hija en el medio pero está todo bien, ya está. Si él quiere ver a Matilda, si me lo pide, por supuesto que puede. Pero ya les digo, por respeto a mi hija, prefiero no hablar. Ella está feliz y es un tema resuelto y quedamos muy bien entre nosotros".

Luciana Salazar y Martín Redrado tuvieron una relación de ocho años con idas y vueltas.

Al aire de "Polino auténtico", programa radial de Marcelo Polino, la vedette reflexionó sobre la posibilidad de volver a ser mamá y advirtió: "Me encantaría, pero es muy difícil y tendría que poder darle sola el mismo nivel de vida que le estoy dando a Matilda".

"Salvo que me case o esté en una relación, no tendría un hermanito para Matilda ahora. Ser madre soltera no es fácil. Me gusta educarla sola, eso es lo único bueno", consideró.