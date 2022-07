Desde que Martín Redrado se casó con Lulú Sanguinetti, Luciana Salazar volvió a aparecer en los medios para hacer diferentes denuncias contra el ex presidente del Banco Central. Luego de varios años de especulaciones, la modelo confirmó que Matilda tiene un vínculo con el economista.

En este caso, la supuesta pareja de Julián Álvarez habló con "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y contó las preguntas que le empezó a hacer su hija con respecto a su papá. "Hace poco me preguntó por qué no tenía papá y a medida que ella va preguntando yo voy contando, más no", comentó.

.

Allí Fernando Piaggio le consultó sobre la respuesta de Luciana Salazar a su hija y ella respondió: "Yo le dije que hay muchas familias. Hay niños que tienen sólo mamá, solo papá, mamá y papá, mamá y mamá, papá y papá y todos son una familia".

A pesar de la respuesta que le dio la modelo a Matilda, la niña manifestó que quiere tener un papá. A lo que su mamá le contestó: "Vos Matu tenes mamá y tenes que estar re contenta de que tenes mamá", sin embargo la niña no se quedó muy conforme con la respuesta.

Luciana Salazar y Matilda combinando sus looks

Por el momento, Martín Redrado no salió a contestarle a Luciana Salazar. Él sigue en Italia disfrutando de su gran casamiento y de su actual mujer a pesar de que mantiene disputas legales con la modelo.

