Es la primera vez que Luciana Salazar tiene que lidiar con las responsabilidades del año escolar ya que su hija, Matilda, comenzó el jardín y debe atender una agenda cargada de actos, reuniones y encuentros. Además de pertenecer al chat de las diferentes familias cuyas criaturas comparten la misma salita de clases.

En la primera semana del kinder de la pequeña se filtraron unos duros audios que critican a la modelo y cuestionan "el favoritismo" de la institución hacia la ganadora del Martín Fierro Digital en "Mejor artista infantil".

"Yo no sé si no entendió, si es especial o si ya tienen favoritismos con su nena, porque eso me parecería terrible. Pero bueno… bienvenida al kinder", dispara una de las mamás que integra el grupo de WhastApp, y Luli salió a responderle.

La modelo se manifestó desentendida de la situación, "Todo lo que se dijo son pavadas", aseguró. En otro archivo de audio, la misma mujer cuestionó: "¡No sabés cómo estaba vestida!", en referencia al look para llevar a su niña al kinder.

Antes de empezar el jardín, la nena cambió su look.

"Alguien me habrá sacado una foto ahí en el colegio, la verdad es que no tengo ni idea. Pero lo del chat, no. Yo estoy en el chat de mamis y nada que ver. Para mí, hicieron un circo que no existe para nada", dijo en "Nosotros a la Mañana".

También aclaró: "Mi hija tendría que haber empezado el colegio el miércoles 26 de febrero, pero empezó hoy (el lunes) porque estuvo con fiebre. Entonces, con la pediatra la hicimos empezar hoy, así que todo fue un invento. Yo estoy dentro del chat de mamis y nunca pasó eso".