Sabe manejar el misterio y a la vez, mantenerse siempre en el candelero. No pasan más de tres días sin que Luciana Salazar sea comentario en los medios por algún motivo. Su paso por Punta del Este, donde protagonizó un escándalo entre las dos revistas de farándula más famosas de la Argentina, también generó chismes sobre un presunto nuevo romance. Allí disfrutó de varias horas de amor con un hombre misterioso del que, por supuesto, ella no da pistas.

La rubia habló con Marcelo Polino en Radio Mitre y, en primer lugar, desmintió las declaraciones que la vinculan con su eterno ex, Martin Redrado, y con Martin Baclini, ex pareja de Cinthia Fernández. "Nunca pasó nada con (Martin) Baclini, pero se ve que nadie lo cree", explicó Salazar. Sus palabras llegan luego de que trascendieran imágenes de los dos en Punta del Este. "La foto que me sacaron con Baclini, fue una jugada rara yo fui con mis amigos y él fue a un recital", aclaró.

Salazar indicó: "Baclini me pidió que no nos mostremos juntos para no hacerla sufrir a Cinthia Fernández, que siempre que puede me tira un dardo, y la verdad es que yo no soy así. Fui atacada por ella muy injustamente", destacó la modelo.

Sumado a esto, Marcelo Polino reveló que fue el mismo Baclini quien en realidad habría oficiado de celestino para que la modelo conociera a otra persona. Salazar no dio más detalles y evitó revelar el nombre de quien sería una "figura internacional". Para el periodista, al no haber registrado este nuevo romance, los camarógrafos se perdieron "la tapa del año". "El día en que esté de novia y esté bárbara lo voy a presentar, pero por ahora siguen hablando y todo me juega en contra", dijo con humor Luli.

.

Pero Salazar siempre tiene varias "ventanas" abiertas. Otra de las polémicas en las que se vio involucrada fue provocada por un vestido que lució en una fiesta del balneario esteño que, según marcaron en algunos ciclos de televisión, dejaba ver sus partes íntimas ya que no usaba bombacha. En diálogo con su amigo Polino, la conductora desmintió que no tuviera ropa interior. "¡Tenía bombacha!", dejó en claro y explicó que era "muy chiquita".

Acerca del tema Redrado, insistió en que "Nunca me crucé con él (en Punta, donde ambos veranearon), incluso yo le dije que no quería cruzarlo en ningún lado, le dije con tiempo que iba a Punta del Este a través de mi abogada, después de todo lo que pasó con la foto" a propósito de las famosas imágenes de ambos junto a Matilda, hija, de Luli, en el country donde viven ellas.

"Yo no me voy a hacer cargo de las cosas que dicen, como una vez habló la ex novia del hijo de Martín y él me dijo que la había demandado por ese supuesto contrato que nunca existió y eso me perjudica a mí y a mi hija", agregó Luli. "Eso es lo que dijo esa novia del hijo de Redrado en su momento y lo sacaron de ahí", aclaró.