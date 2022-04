Está viviendo unos días muy acalorados Luciana Salazar, quien llevará a juicio a su ex, Martín Redrado y lo acusó de haberse metido con "lo más sagrado" para ella, luego de que le cancelara la tarjeta que mantenía sus óvulos en Estados Unidos.

Ahora salió a la luz en "Socios del espectáculo" que Luciana le habría confirmado a una de sus amigas que el economista es el padre de su hija, Matilda.

.

Paula Varela contó: "Me dice una persona en quien confío en su palabra, muy cercana de Luciana. 'Sí, (Redrado) es el padre". Además, leyó el mensaje de su fuente: "Me lo confirmó Luli. Me lo contó ella, cara a cara. No creo que me haya mentido".

Fernando Burlando desmintió que Martín Redrado sea el padre de Matilda, la hija de Luciana Salazar

Sin embargo, el abogado de Martín Redrado, Fernando Burlando, salió a aclarar que el expresidente del Banco Central no tenía nada que ver. "(Martín) no es el padre, garantizado", dijo el letrado en un mensaje que le envió a Mariana Brey.

El mensaje que le envió Luciana Salazar a Paula Varela, tras la cancelación de la tarjeta de Martín Redrado

"Pauli, perdón, no estoy bien, estoy triste y asqueada. Ayer me la pasé llorando y la verdad es que por unos días necesito olvidarme de todo, por mi hija y por mí. Porque Matilda está absorbiendo todo, porque no me ve bien ya con todos estos temas. Desde diciembre que es una tortura", empezó diciendo en su mensaje.

Luciana Salazar y Matilda.

"Que te cuente Yamil (su abogado), ayer recibí un mail después de la mediación que me hizo mucho daño y me revolvió toda la miércoles que tuve que vivir con este tema. Por eso necesito descomprimir mi cabeza por mi bien y por mi hija más que nada. Es un tema muy sensible para mí, más que nada es un tema con que particularmente me hizo mucho daño y me guardé", agregó.

Y finalizó: "¡Te juro que no puedo entender por qué nos odia tanto! Porque el desprecio es a ambas. Siento que nunca me perdonó haber puesto fin a nuestra relación y priorizar mi maternidad sobre la misma. Siento que me pasa factura todo el tiempo por eso, porque si no es inentendible todo. Una locura total".