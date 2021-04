Después de que se viralizara una imagen de Martín Redrado con otra mujer tras su reconciliación con Luciana Salazar, el enfrentamiento mediático y judicial entre la ex pareja tomó fuerza y ahora tuvieron que verse los rostros en una mediación por Zoom que removió viejas sensaciones.

En diálogo con el cronista de "Hay que ver", Alejandro Castelo, la participante de "La Academia" se refirió a los comentarios que el economista pudo hacer en dicha reunión: “Habrá que preguntarle. Yo tengo desde hace mucho tiempo pruebas de todo. Pero todo lo que se habló, yo no me hago cargo de nada de lo que no haya salido de mi boca”.

Ante la posibilidad de una reconciliación entre ellos, la modelo fue concreta: “Yo tengo un límite y todo tiene un límite en la vida. Ya es una pesadilla tener que verle la cara justo un martes 13”.

.

Sin embargo, antes de cerrar la nota, el notero quiso saber cómo se encontraba personalmente "Luli pop", a lo que ella replicó filosa: “Estoy perfecta y tal vez eso molesta, y molesta mucho”.

¡Mirá el descargo de Luciana Salazar sobre Martín Redrado!