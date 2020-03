La relación de Luciana Salazar y Martín Redrado terminó en malos términos. En el 2017, la modelo y el economista le pusieron punto final a su amor de más de siete años. Pareciera que en la actualidad la mediática logró superar aquel amorío, pero, en esta oportunidad, reavivó su tenso vínculo.

"No se portó bien con mi hija, es muy difícil de perdonar", disparó la ex participante del "Súper Bailando". Y agregó convencida: "Él como persona debería rever eso si es que se considera buena persona. Las cosas estuvieron bien hasta que salieron las fotos de él con Matilda".

A su vez, indicó que tras aquellas imágenes, en las que se pueden ver al ex presidente del Banco Central en la casa de Nordelta que tiene Luli junto a su pequeña y que trascendieron en octubre pasado, se generó "un lío importante". "Hasta ese entonces las cosas estaban bien", aseguró en "La Once Diez/Radio de la Ciudad".

La imagen la difundió "Los Ángeles de la Mañana".

Hace algunos días, Salazar explotó en las redes sociales y mostró su mal estar con Redrado: "¡Por favor no me vinculen mas con una persona que se portó mal con mi hija! Porque cada vez que pasa, se me revuelve el estomago. Ni siquiera pidió disculpas".

¿Podrán tener un buen vínculo algún día?