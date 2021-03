La novela de Luciana Salazar y Martín Redrado vuelve con una nueva batalla, que esta vez llegará a Tribunales. Así lo anunció Fernando Burlando, abogado que el economista contactó para evitar que la modelo cuente públicamente cuestiones íntimas de su relación. La modelo, indignada con el letrado, hizo un terrible descargo en vivo.

En las últimas semanas, Luli reapareció en los medios porque el economista sigue negando el vínculo que mantienen y los pedidos que él le habría hecho en su último viaje a Miami para volver a formar pareja.

Y el mártes por la noche, en " Polémica en el bar" se vivió un tenso momento, cuando, tras escuchar la versión de Redrado en boca de su ahora representante legal, Salazar decidió llamar en vivo al programa para enfrentar a Burlando.

"Yo sí estuve con Redrado. Salimos juntos y fui yo, de precavida, la que pidió que no nos mostráramos. Lo hice porque él hacía poco que había terminado con su pareja. No quería que nos empezaran a sacar poco", dijo.

"Tengo pruebas de todo. Fue él el que me insistió para volver, fue él no yo. Tengo todas las pruebas", agregó indignada.

A su revelación, Fernando respondió que su cliente tiene otra versión: "Insiste en que no hay una relación formal con vos pero de todos modos, el planteo judicial que quiere hacer Martín es otro. Él recurre a la Justicia por las cosas que ponés en Twitter sobre él, no por las idas y vueltas de la relación. Él no merece ser llamado 'lacra' como lo llamó".

En ese momento, Luciana enfureció: "Yo también vivo de mi imagen y no me merezco ese maltrato que hace hacia mi persona cuando el que me hostigó fue él. Me pidió constantemente que quería estar, me insistió para que volviera a una relación con él".

"Me sentí expuesta por él. Puedo opinar de mis sentimientos perfectamente. Sentí que era una lacra. Vos seguís insistiendo en que no salí con él, que no me fui a Miami y demás, ¿vos le creés?", dijo muy enojada.

¡Mirá el video!