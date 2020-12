Ya es sabido que las idas y vueltas son moneda corriente en la relación entre Luciana Salazar y Martín Redrado. Sin embargo, en las últimas horas sumó un nuevo escándalo luego de que la modelo arremetiera contra el economista en un duro descargo que realizó en "Polémica en el Bar" este miércoles por la noche.

El encendido discurso de Salazar se originó luego de que se confirmara que Redrado se había separado de la empresaria María Luján Lulú Sanguinetti supuestamente porque ella le planteó convivir y él no estuvo de acuerdo. “Dijeron algo en un portal que me deja mal parada como mujer y Luciana no miente. No me gusta que me pongan en un lugar que no quiero estar”, apuntó furiosa contra Paparazzi, el portal que dio a conocer el motivo que habría provocado la ruptura.

Y continuó súper filosa: “No está separado porque querían vivir juntos. Él se separó de su ex novia por mí, se lava las manos y no quiere decir la verdad”.

Entre angustiada y enojada por la situación, la mamá de Matilda aseguró: “Cuento esto por una necesidad de decir la verdad, y no para lastimar a otra persona, porque sé que en este momento hay alguien que está sufriendo y siempre voy a estar del lado de la mujer”.

Nuevo escándalo entre Luciana Salazar y Martín Redrado.

“Se separó por mí, porque era incompatible tener una relación de pareja y tener al mismo tiempo una relación conmigo y con mi hija a escondidas”, ratificó segura en relación la pequeña que nació en 2017 por el método de subrogación. “Ni yo ni mi hija tenemos por qué ser escondidas. No le hacemos mal a nadie”, manifestó casi entre lágrimas.

En ese sentido, la mediática le planteó al economista lo "incompatible" de jugar a dos puntas. “Hacete cargo, somos nosotras o es lo otro. Él eligió, y nos eligió a nosotras”, advirtió la panelista. Además, reveló que todo este tiempo se contuvo de manifestarse públicamente porque tenía pendiente unas vacaciones con él donde iban a definir la situación.

Más adelante, Luciana detalló las veces que debió algunas propuestas “de afecto físico” por parte de él y recordó que el año pasado, estando en pareja con otra persona, “me dijo que me seguía amando”. También criticó el distanciamiento que tuvo su ex pareja con Matilda: “Él dejó de ver a mi hija, muy injustamente, porque los chicos se encariñan, y me empezó a preguntar por él”.

“Paremos con las cosas machirulas. Hoy las mujeres estamos celebrando que nos empezamos a hacer sentir cada vez más nuestros derechos”, manifestó en otro tramo de su descargo donde se refirió a la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. “Basta de machirulaje, de decir que una mujer se alegra porque su ex corta con una novia. En todo caso, fue una decisión de él, yo no tuve nada que ver”, cuestionó sobre la nota que publicó Paparazzi.

Si bien el ex presidente del Banco Central todavía no hizo declaraciones públicas respecto a su separación o al descargo de Salazar, Teleshow habló con allegados a Redrado y pudo confirmar que se produjo un acercamiento entre ellos luego de que el economista se distanciara de Sanguinetti.