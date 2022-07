Desde que Matilda, la hija de Luciana Salazar, nació en el año 2017, las especulaciones sobre su vínculo filial con Martín Redrado, la ex pareja de la modelo, fueron muchas a pesar de que el mismo economista desmintió los rumores.

"Luciana tomó una decisión en su momento que yo acompañé, que yo respeté y yo apoyé en su momento mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años y todos los compromisos que tomé, los tomé cuando era pareja", explicó Redrado ante el interrogante de su relación con la pequeña.

Sin embargo, la propia Salazar salió a hablar sin tapujos sobre el verdadero lazo entre su hija y el ex presidente del Banco Central: "Matilda siempre fue un proyecto de los dos, de Martín Redrado y Luciana Salazar. Pasaron cosas en el medio, pero siempre el proyecto fue con él. Durante el año que Matilda se estaba gestando, nosotros nos separamos de forma ficticia en público. Nosotros seguimos todo ese año juntos".

Luciana Salazar reveló que Martín Redrado tiene las mismas responsabilidades que un padre con Matilda.

Después de confirmar que Redrado tiene "las mismas responsabilidades que un padre" ante la Justicia de Estados Unidos, Luciana agregó: "Él firmó a través de una escribana pública para que el día de mañana no tuviera problemas por si pasaran cosas, sucesiones, herederos, todo eso".

.

"Tiene que ver con algo que no sé si oculté o mentí por él, que fue uno de los pedidos que hizo él con todo este tema y yo se lo acepté en su momento hasta el día de hoy. Pero para que se entiendan las cosas, y sin tener que contar toda la historia, porque creo que la primera que lo tiene que saber es mi hija y voy a ser muy cautelosa con eso. Yo mentí por pedido de Martín", destacó explosivamente en "Socios del Espectáculo".

Y cerró contundente: "Mentir fue parte del acuerdo porque él tenía miedo que todo su entorno le empiece a cuestionar cosas que él no quería aclarar. Todo lo que él muestra para el público es lo que no es personalmente. Todo lo que él muestra para el afuera no es la verdad. Lo digo yo que viví con él".

¡Mirá todo lo que Luciana Salazar dijo sobre el vínculo entre Martín Redrado y Matilda!