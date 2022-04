Luciana Salazar lleva tiempo separada de Martín Redrado. Si bien mantienen contacto, la relación se ha destacado por lo conflictiva y los escándalos mediáticos que protagonizaron. Durante las últimas horas, se reveló un nuevo detalle de los planes de la modelo para su futuro.

Hace algunas semanas, la actriz acudió a sus redes sociales para denunciar a su ex pareja por haber dejado de abonar la cuota del laboratorio donde tiene congelados sus óvulos por si desea ser madre, Si bien la polémica no siguió escalando, se conocieron algunas novedades con respecto al tema, según lo que mencionó Estefi Berardi en "LAM".

.

"Me dicen que los óvulos están congelados, no se cortó nada ni el pago ni nada. Hubo un ultimatum del laboratorio para que se pague en tiempo y forma porque hubo demora en los últimos meses y con diferentes tarjetas", comenzó la panelista de Ángel de Brito. Además, aclaró: "Te aseguro que si no pagan, el laboratorio va a tomar una decisión drástica".

Luciana Salazar busca ser madre otra vez.

Berardi mencionó que Luciana Salazar sigue el tema de cerca ya que le preocupa mucho. "Ella llama mínimo dos veces por semana al laboratorio para asegurar que su cuenta no esté vencida y piensa seriamente llevarse sus óvulos a un laboratorio de California, el mismo que usó Ricardo Fort con el fin de ser madre en 2023 pero ya le dijeron que el procedimiento no es viable", completó.

Cabe recordar que la ex participante de "ShowMatch: La Academia" es madre de Matilda, de cinco años, a quien tuvo a través de una subrogación de vientre con un donante de esperma. Algunos rumores indican que el padre es Redrado, aunque nunca hubo certezas.