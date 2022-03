Luego de varios meses sin discusiones, Luciana Salazar volvió a apuntar contra Martín Redrado. Allí la modelo confirmó que tuvo un reencuentro con los hijos de su expareja, pero sucedió todo lo contrario con él. Asimismo, aseguró que no tiene sentimientos hacia el economista.

La exparticipante de "ShowMatch: La Academia" habló con los "Socios del espectáculo". "Yo creo que Martín a mí y a mi hija nos odia. Yo creo eso", comenzó diciendo la mamá de Matilda. Allí se la vio muy enojada por la actitud que tiene él con la menor.

Y agregó: "Él busca lastimar. Yo no puedo creer que una persona haga eso con una niña, es como una actitud que uno podría decir como un ‘psicopateo’". Haciendo referencia a los regalos que Redrado le hizo a su hija, y luego los desmintió públicamente.

Asimismo, la rubia logró ganar el juicio contra Twitter y Google en donde difundían noticias falsas sobre la nena y tratamientos que ella supuestamente le realizaba. En reiteradas ocasiones la actriz había desmentido esas notas, pero está vez ganó frente a la Justicia.

Luciana Salazar y su hija Matilda en Disney.

"Me parece muy macabro, no lo puedo entender", cerró diciendo Salazar. Por el momento, Martín no salió a responderle o decir nada al respecto. Dentro de poco sabremos lo que opina sobre el tema.

