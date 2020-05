"Está todo bien, no quiero agregar más nada. Matilda ya está bien con ese tema, no tengo que contar detalles", aseguró Luciana Salazar en el programa "Agarrate Catalina".

Después de la conflictiva relación de la mediática con Martín Redrado, ya que protagonizaron más de un escándalo, el tiempo fue curando heridas y los ex tortolitos lograron limar asperezas y dejar la mala onda en el pasado.

Actualmente se llevan bien. Tanto, que ella lo aclaró. En ese punto remarcó que aprobaría un reencuentro entre su ex y la nena. "Sobre visitarla, si me lo pide, por supuesto. Ese tema está resuelto y es lo único que me importa", aclaró. Con respecto a la nena, remarcó que lo único que quiere es que ella "sea feliz".