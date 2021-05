Luego de que la serie de Luis Miguel revelara lo que pasó con Marcela Basteri, madre del cantante desaparecida en 1986, Luis Ventura arremetió contra Hugo López, ex mánager del artista, porque le aconsejó en su momento que deje de buscar a su mamá.

Además, el periodista en su ciclo de América TV criticó a Lucía Miranda, viuda del empresario, por no contar más detalles sobre lo que pasó con Marcela. A raíz de sus dichos, la ex modelo se mostró furiosa en "El run run del espectáculo", que se emite por Crónica HD y donde ocupa un lugar en el panel, y manifestó: "Estoy sorprendida, indignada y muy dolida. No entiendo por qué el señor Ventura habla de esa manera y nos culpa, a mí y a Hugo López, de cómplices porque nos está acusando de ocultar la muerte de la mamá de Luis Miguel".

Y agregó contra el conductor: "Me parece una barbaridad. No lo puedo creer y me sorprende mucho. Soy una persona que tiene una carrera de muchos años y con perfil muy bajo, que no se mete con nadie. A mí me vienen a preguntar sobre Luis Miguel y me han hecho muchas notas donde hablé sobre lo que viví con él. A mí nadie me lo contó, yo lo viví".

Luego defendió a su ex esposo: "Me parece tremendo que culpe así a una persona (Hugo López) que no se puede defender".

"Él dice que es una persona que investiga, que viajó a Estados Unidos y a México. Me parece bárbaro. Seguí investigando. Yo sólo cuento lo que viví y sé la historia de la mamá de Luis Miguel. Yo lo supe en su momento y lo conté mucho después. No tengo por qué contar detalles sobre la muerte de su madre", continuó contundente.

.

También, Lucía destacó sobre los dichos de Ventura: "Me parece muy agresivo su forma de ser y también pienso que es violencia de género porque en un momento dice 'es una ex modelo venida a menos que ahora está de panelista'. Yo hice mi carrera y tengo una trayectoria". En ese mismo sentido, la panelista destacó: "Que se haga Justicia y dejemos descansar en paz a la mamá de Luis Miguel".

Por otro lado, el ciclo de espectáculos se comunicó con Fernando Burlando, abogado de Lucía Miranda, para saber si llevarán el tema a la Justicia. "Lucía se ve muy afectada por las palabras de Luis Ventura. Ella siempre recorrió un camino con honestidad que la llevó hasta donde está hoy y disfruta de su vida trabajando", comenzó el letrado.

Y contó: "El que me llamó muy enojado fue su actual esposo, Diego de la Torre. Queda en pendiente una reunión con ellos en el estudio y esta semana vamos a definir una postura".