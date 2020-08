@jimegol20

Lucas Spadafora tenía 15 años cuando, una madrugada durante las vacaciones de invierno de 2017, comenzó a grabar videos tipo sketches y a subirlos a YouTube. "Todo empezó como un juego", contó en una entrevista reciente. Es que, en realidad, Lucas soñaba con ser médico.

Todas las semanas el joven publicaba videos en privado, porque no quería que nadie de su barrio, Bella Vista, supiera. "Un día quise ser youtuber, pero nunca pensé que se iba a hacer realidad, porque las posibilidades son una en un millón", admitió.

Después de superar sus propios prejuicios, decidió jugársela y apostar a una carrera como artista. Comunicárselo a sus padres no fue fácil: "Al principio fue shockeante, les contaba entender".

Lucas Spadafora ganó terreno en las redes sociales a través del humor.

Con más dudas que certezas, ellos lo apoyaron; y a Lucas le tomó solo dos semanas probarles que lo suyo era mucho más que un capricho adolescente: tenía talento. "Un día, necesitaba más reproducciones y les pasé los videos a mis amigos, me dijeron que tenía que hacerlos públicos. Y así empecé", recordó. Ellos no se equivocaron: su cuenta en Instagram hoy registra más de 1 millón de seguidores.

En 2018 ganó el Martín Fierro Digital como el más interactivo en Instagram. "Eso marcó un antes y un después para mí", reconoció más tarde. El premio fue el puntapié inicial para que se hiciera conocido fuera de las redes. Con 17 años, el influencer salió de gira por la Argentina y Uruguay con su unipersonal "Lucas Spadafora, quién mejor que vos para reírte de vos mismo"; y participó del programa "STO", conducido por Julián Serrano y Sofi Morandi.

La pandemia lo obligó a suspender el estreno de su obra "Catarsis", pero también le dio la oportunidad de participar en el " Cantando 2020", junto con Lola Latorre. "Soy tímido y me avergüenza cantar en público, pero lo vamos a dar todo", prometió.

Lucas Spadafora y Lola Latorre son la pareja más joven del " Cantando 2020".

EL APOYO DE SOFI MORANDI

Según Spadafora, fue Sofi Morandi la primera influencer famosa que le transmitió su confianza. "Vos sos un artista. No es que la gente te quiere porque hiciste algo viral. Tenés talento", le dijo en la entrega de los Martín Fierro Digital en que Lucas se consagró.

Esas palabras lo incentivaron para formarse con clases de canto, baile y teatro. "Ella me animó a hacerlo de manera profesional, aunque soy consciente de que recién me estoy formando y que todavía me falta un montón", agradeció Lucas el año pasado.

Sofi Morandi y Kevsho junto a Spadafora.

"LIBRE", UN HIT

Aunque Lucas dice que el canto todavía le cuesta, las cuatro canciones que compuso y publicó en Spotify ya son un éxito: alcanzaron las 360.000 reproducciones.

"'Libre' fue mi primer single, donde hablo del amor propio. Significó una gran liberación. Fue la manera que encontré para contarle a mi familia sobre mi sexualidad y empezar a vivir mi yo real", admitió, orgulloso de sí mismo.