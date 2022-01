Lourdes Sánchez y el Chato Prada hace cinco años que son padres de Valentín. Recientemente la bailarina reveló que como cualquier niño que cursa sus primeros años de vida, su hijo comenzó a hacer preguntas fuertes para responder.

"¿Ya te hizo preguntas incómodas, que todavía no sabes cómo contestar?", indagó Pampito en el programa radial "Soy tan biutiful", a lo que Sánchez respondió entre risas: "El otro día le preguntaron si quería tener un hermanito y dijo: 'Yo ya estuve en la panza de mamá. Como va a tener otro bebé en la panza no puede'".

Luego, sorprendió a todos cuando comentó que el niño también empezó a tener dudas sobre la muerte y que esa curiosidad surgió por el fallecimiento en 2020 de "La Floppy". "Cuando pasó lo de la Floppy tenía 3 años y ahí no caía mucho. Hace poco vio una foto de ella y me preguntó. Le dije que se fue al cielo", señaló.

Y agregó: "El otro día mi perra estaba medio mal y enseguida me dijo: 'Ay, ¿se va a ir al cielo como La Floppy?' Como que cae más sobre el tema de que las personas se van". Floppy Cucu, era amiga íntima de la conductora y asistente de Lizy Tagliani y falleció a los 33 años a causa de una leucemia que le habían diagnosticado un tiempo antes.

Lourdes Sánchez era amiga íntima de La Floppy

Hacia el final, Lourdes habló de un momento complicado de salud que le tocó vivir en 2019, donde se asustó mucho y aseguró que estar cerca de la muerte la hizo ver la vida de otra manera. "Es así tal cual. Todavía me acuerdo esa primera vez que salí del sanatorio que te juro me pegó el sol y no sabes lo que agradecí. Te cuento y me da piel de gallina. El Chato fue el que peor la pasó por que tuvo que tomar la decisión para que me operen", recordó.