Luego de que Laurita Fernández confirmara su separación de Nicolás Cabré, Lourdes Sánchez brindó una lapidaria opinión sobre su enemiga.

“No, la verdad es que no me sorprendió (la ruptura). Porque me parece que es la época donde ella activa sus bombas”, expresó picante.

Al escucharla, su compañera Yanina Latorre en "Los Ángeles de la Mañana" quiso saber: “¿Para que se empiece a hablar de ella?”. A lo que la bailarina respondió: “Sí, da la casualidad de que siempre es en la misma época”.

Luego Ángel de Brito le comentó que Laurita la halagó en la última entrevista y ella continuó: “Pero me tira buena onda porque quiere quedar bien ante todo el mundo”.

En cuanto a si creía en el amor de la actriz y Cabré, aseguró: “Sí, lo re creía. Estuvo un montón de tiempo. Me parece que fue el más fuerte de todos. Pero bueno me parece mucha casualidad que siempre pase en el mismo momento del año...”.