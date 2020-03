Tras las medidas de prevención por el coronavirus lanzadas por el gobierno nacional, Lourdes Sánchez reveló en las redes que fue a un shopping a comprar café y generó repudio por no cumplir con el aislamiento social.

"Lo que conté no es ilegal, se lo digo a la gente que me critica. Todavía no se tomó una medida oficial para que se cierren los shopping. No había nadie. Además yo tengo todos los cuidados y tengo un nene de tres años", expresó furiosa.

Además en "Los Ángeles de la Mañana", la bailarina contó: "Fui y compré mi café porque desayuno café con leche. También dije que me daba vergüenza ir al shopping porque sentía que estaba haciendo algo que estaba mal. Pero en vez de estar criticando, preocúpense por hacer las cosas que hay que hacer en sus casa. Yo estoy tomando todos los recaudos".

Sin embargo, sus dichos volvieron a causar fuertes críticas. "Por gente como ella es que este virus se va a expandir por todo el país", "Irresponsable, inconciente y egoísta", "Se puede vivir sin tomar café", "Debería ser multada y detenida", fueron algunos de los comentarios para la panelista.