Desde el inicio de la pandemia de coronavirus y bajo la orden de pasar más tiempo en casa, José María Listorti comenzó a subir a sus redes sociales diferentes videos de humor de situaciones de la vida cotidiana que comparte con su pareja, Mónica González.

Las parodias del conductor reciben miles de "me gusta" y alcanzan muchas reproducciones entre sus seguidores ya que logran divertir a la mayoría. Pero esta semana, uno de sus clips no fue bien recibido y despertó polémica al ser tildado por algunos usuarios como con "falta de perspectiva de género".

"Mal gusto. Nada de sensibilidad. Nada de escucha. Y antiguo. Antiguo. De humor nada. Mal gusto y viejo. A su compañera: hermana, acá estamos si necesitas una oreja para reflexionar", disparó Julieta Díaz en uno de los comentarios y desató el escándalo.

En el sketch titulado "Qué suerte que tengo una licuadora” se ve a Listorti haciendo jugo de naranja, mientras su pareja pone la mesa. Ella comienza a contarle una situación con "el chat de las mamás del cole" y él enciende el aparato para no escucharla. "La solución a tus problemas", escribió el humorista.

Ante las fuertes críticas, Lourdes Sánchez defendió a Listorti. En "Los Ángeles de la Mañana" opinó: "Ay, me parece una pelotu... más grande que una casa. ¿Qué parte de que es humor no se entendió?".

"Yo creo que más claro hay que echarle agua. Hicieron todo un análisis innecesario, a mi punto de vista. Aparte yo lo sigo a Jose, a mí sí me da mucha gracia, siempre hacen ese tipo de humor y a veces lo hacen con los roles invertidos cuando Moni lo molesta a él. Es humor y al que le gusta lo sigue, y al que no, no", comentó la bailarina a favor de la pareja.

Y luego apuntó contra Díaz: "Me llama la atención lo de ‘hermanas’ porque me da secta, me da el telar de la abundancia". Por su parte, González también habló en el ciclo de Ángel de Brito y reconoció: "Expusieron a mi esposo de una manera horrible. Lo ubicaron en un lugar que no corresponde, eso me dolió como si tuvieran la forma de llevar el feminismo adelante".