Lourdes Sánchez y el Chato Prada son una de las parejas más consolidadas de la farándula argentina. Luego de una década de amor y tras haber roto los prejuicios por su diferencia de edad, lograron formar su propia familia con el nacimiento de Valentín, su hijo en común.

Pero a lo largo de su relación no todos fueron lindos momentos sino que vivieron fuertes crisis que lograron superar juntos. En ese sentido, la bailarina de 34 años recordó uno de los momentos más duros de su vínculo cuando estuvieron al borde de la ruptura.

La ex participante del "Bailando" contó que al principio el productor de 55 años no estaba interesado en volver a tener hijos ya que él ya era padre de Florencia y Julián, fruto de una relación anterior. "Estaba tan negado que fue motivo de separación. Como él ya tiene dos hijos grandes, me dijo 'no quiero volver a ser padre'. Entonces le respondí 'hasta acá llegamos'", reveló en una entrevista con la revista Gente.

"Mi sueño era ser madre y si no lo podía cumplir con quien amaba, me separaba. Pero él volvió y a los años nació Valentín. Para él fue un renacer volver a la paternidad a los 52. Lo rejuveneció, además de que él siempre es canchero y ágil. Mi hijo le dio un motivo más para ser feliz en lo que le queda del resto de su vida. Y llenarse de actividades después del trabajo", manifestó convencida.

Lourdes Sánchez y el Chato Prada con su hijo, Valentín.

Además, reveló cómo fue esa breve ruptura entre ellos: "Se dio cuenta a los dos o tres meses, cuando vio qué estaba perdiendo. Ahí volvió y aceptó todas las condiciones. El reencuentro fue bueno. No es que quedé embarazada al toque, seguimos disfrutando mucho más de la pareja".

"Fue difícil. Tus condiciones son las únicas que querés escuchar en ese momento. Estaba re enamorada... Y desilusionada, porque es un proyecto hermoso formar una familia. Era doloroso que no fuera con la persona que amaba. Me puse firme: 'si no puedo ser madre, no es por acá'. Lo tenía muy presente y estaba muy segura de lo que deseaba", cerró segura.