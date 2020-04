Por la extensión de la cuarentena obligatoria, Marcelo Tinelli anunció la postergación del inicio de " Bailando" aunque la mayoría de los participantes ya están definidos. Este año, Lourdes Sánchez descartó competir en el certamen pero aseguró que le gustaría volver a ser una de las jurados del BAR y puso algunas condiciones.

La ex compañera de Fede Bal fue una de las figuras que más se lució en la pista durante sus participaciones. Incluso debutó como integrante del jurado paralelo para evaluar las condiciones técnicas de las coreografías y reveló que le encantaría ocupar ese lugar una vez más, pero sin Laura Fidalgo.

"Al BAR me gustaría volver, pero no tengo mucha onda con ella. La respeto, quizás, como maestra pero no hay onda, el año pasado me lo demostró en la pista", arremetió la pareja de Chato Prada contra la bailarina que hasta el 2019 conformó el BAR junto con Flavio Mendoza y Aníbal Pachano.

Fidalgo fue de las figuras más estrictas.

Sobre su relación con Fidalgo, en una nota con "Hay que Ver", detalló: "A mí como bailarina no me gusta, son gustos. A mí no me gusta mucho. A veces la veo como Marcelo Iripino en mujer. Yo a Iripino lo amo pero ella está como pasada de energía".

Cuando Denise Dumas le preguntó "¿Con quién te gustaría quedarte en el BAR?", Lourdes no lo dudó: "Con Flavio y Aníbal".

También recordó un cruce que vivieron durante el último certamen y cuestionó: "Hubo una salsa de a tres que me corrigió un paso que yo lo había hecho bien y quiso traer una bailarina para que lo muestre".