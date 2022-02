La muerte de Gustavo Martínez conmocionó a todos tanto en el mundo de la farándula como en el círculo cercano de Ricardo Fort y sus dos hijos mellizos, Marta y Felipe, quienes estaban a cargo de él y de su niñera, Marisa López.

A pocos días de que los hijos del empresario chocolatero cumplieran 18 años y alcanzaran la mayoría de edad, su tutor legal desde la muerte de Fort en 2013, se quitó la vida al lanzarse del piso 21 en el que vivía junto a los jóvenes.

Si bien parecía que todos se llevaban muy bien, Felipe Fort sorprendió con declaraciones asegurando lo contrario. En ese sentido, un amigo de Martínez, Guillermo Arregui, habló en "Intrusos" sobre cómo se sentía el fallecido guardián.

Gustavo Martínez se sentía alejado de Marta y Felipe Fort.

"A Gustavo le dolía no tener el afecto de los chicos", expresó Arregui en el ciclo de América TV, a lo que Flor de la V preguntó: "¿La familia quería que los chicos se criaran de manera diferente?".

.

"No, Ricardo eligió eso para los chicos. La familia interactuó para que las dos, o tres, personas cercanas a la familia dieran vuelta las cosas como se dieron. Si no, Gustavo hubiera tenido mucha más titularidad y protagonismo", detalló el amigo de Martínez.

Y cerró contundente sobre el accionar de la familia Fort: "Al final, Gustavo no estaba contento. Él sentía que los chicos se les habían dado la vuelta. Que no era el mismo afecto, que no eran las mismas personas con las que arrancó. A Gustavo le dolía no tener la relación. Lo dejaban solo en las fiestas y en Año Nuevo".

¡Mirá todo lo que dijo el amigo de Gustavo Martínez sobre su vínculo con Marta y Felipe Fort!