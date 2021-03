El pasado viernes, Celina Rucci abrió su corazón y contó a través de las redes sociales que padeció de leucemia mieloide, diagnóstico que había mantenido en secreto.

Sus palabras conmovieron a sus miles de seguidores, que enseguida se preocuparon por su estado de salud. La modelo agradeció todos los mensajes de cariño y apoyo que recibió a través de las redes sociales.

"El 2020 fue sorpresivo para todos. Para mi se sumo un gran desafío, que por decisión propia, decidí ocultar. El 28 de Mayo fui a un control por un suceso fuera de lo común que me estaba pasando. Ese mismo día me diagnosticaron leucemia mieloide aguda y en unas horas me encontraba internada de urgencia en el mejor hospital de New York", reveló en su posteo.

.

Luego relató por qué decidió hacer pública su dura situación: "Ayer salí a cenar con amigos, estábamos felices, celebrando la vida, nos ponemos a bailar y en un movimiento brusco se me salió la peluca (que llevo por la quimio). Me sentí tan vulnerable que no pude volver al lugar, ellos me decían que no era nada, pero yo sentí que no pude ocultar más lo que me había pasado, por primera vez me había mostrado enferma a los ojos de los demás y toda esta coraza que vengo armando desde niña para poder sobrevivir en este mundo se me derrumbo en un segundo. Ya no quiero seguir así, y es por eso que hoy me libero".

Su experiencia generó también mucho interés, por lo que Celina se animó a contar cuáles fueron sus primeros síntomas que la llevaron a consultar con su médico.

"Me preguntan por los síntomas que tuve. Hematomas (muchos), sangrado de encías, hemorragia de sangrado menstrual", manifestó a través de una historia de Instagram y cerró con el hashtag "Donar Sangre", para motivar a esta práctica tan importante en la salud.