En su octavo mes de embarazo, Pampita ya está pensando en el momento del parto y fue muy contundente al hablar de sus pedidos para ese momento. La modelo de 43 años, que ya es madre de Blanca, Bautista, Benicio y Beltrán, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, espera su primera hija con su marido Roberto García Moritán.

Para el "plan de parto" la jurado de "Showmatch La Academia" dejó por escrito siete puntos. "Es un pedido más que exigencia y si tu obstetra está de acuerdo lo dejás por escrito; se llama plan de parto. Entonces, en ese momento todos saben cuáles son tus necesidades", explicó en una entrevista a "Hola!".

Y detalló: "Me gustaría tener un parto vaginal, pero si tiene que ser cesárea por salud y requerimiento médico, será. También, quisiera ser la persona que limpie a nuestra hija por primera vez porque no es necesario que sea apenas nace. Siempre está la rutina de limpiar rápido para estimular el cuerpito, pero eso quiero hacerlo yo con paciencia junto a Robert".

"Después, vacunarla no tiene que ser apenas nace. Puede ser al rato para que la primera sensación al nacer no sea un pinchazo. También, quiero el contacto piel a piel apenas nace, que le den un tiempo al cordón antes de cortarlo. Eso es porque hay un tiempo hasta que toda la sangre pasa de un lado al otro. No quiero que nada se haga a las apuradas y que le demos a ella su tiempo con calidez", agregó.

Por último hizo hincapié en que quiere vivir el momento con tranquilidad: "Quisiera que al momento del parto haya silencio, que todos los que estemos ahí estemos conectados. Son cosas mínimas que no tienen nada que ver con la salud porque eso sí lo quiero todo: estar en una clínica y usar anestesia. Yo entiendo que muchas quieren sentir ese momento con todo y no usan ese recurso, admiro a las que lo hacen. Todo es válido".