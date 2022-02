La muerte de Gustavo Martínez, tutor legal de Marta y Felipe Fort, impactó al país este miércoles por la mañana y es noticia en todos los portales. El preparador físico, expareja de Ricardo Fort, decidió quitarse la vida tirándose al vacío desde el piso 21 de la torre en la que vivía con los mellizos en Belgrano.

.

Según trascendió, Martínez estaba afligido por que dentro de poco los adolescentes van a cumplir 18 años, y además, fue diagnosticado hace poco con un principio de Alzheimer.

"Él no percibía dinero por ser el tutor, la plata que le pasaban era para solventar los gastos de los niños. Él debía trabajar para generarse efectivo, eso pasaba en época de Ricardo también, él manejeba mucho tarjeta de crédito y poco efectivo, porque todo es de Felfort, nada es de alguien ahí", comentó Guillermo Peyrano, amigo del empresario chocolatero, en diálogo con "A la tarde".

La familia Fort le pasaba dinero a Gustavo Martínez para solventar los gastos de Marta y Felipe.

Luego, una de las panelistas preguntó si existía la posibilidad de que los menores ayudaran económicamente a su padrino tras cumplir los 18 años. "Ahí es donde me hace un poco de ruido, qué sentiría él en estos siete años, que también dijo Felipe, donde había un enfriamiento que a él no le aseguraba que el día de mañana estos chicos iban a responder como si fuese su papá", señaló Peyrano sobre la preocupación del hombre sobre su futuro.

En ese momento, Cora de Barbieri, comentó una información que le compartieron personas cercanas a la familia Fort: "Los planes de los mellizos al cumplir la mayoría de edad era mudarse a Miami. Lo que se planeaba para Gustavo debido a su enfermedad, era que se le iba a buscar un departamento y lo iban a poner a su nombre, con un cuidado las 24hs. Gustavo no iba a ir a Miami porque el ya no lo deseaba más. No lo iban a dejar solo, ni tirado, ni nada, estaba planificado".

