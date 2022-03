Mucho se habló de la baja de Iván de Pineda en " La Peña de Morfi". El conductor era quien iba a tomar el lugar que dejó Gerardo Rozín pero, tras grabar los pilotos del ciclo, renunció. Desde entonces se conocieron algunos de los motivos de su decisión pero este jueves, Marcela Tauro reveló otros desconocidos.

En "Intrusos" fueron a buscar la palabra del conductor de "Pasapalabra" y debatieron sobre su escándalo laboral. "Él siente que haber aceptado hacer la Peña, en un principio, estuvo buena la decisión, pero después las cosas se fueron desencadenando de una forma que fue todo imposible", explicó Lucas Bertero.

"Con los viajes es todo un caos, por el covid y la guerra. No tiene agenda. Tiene contrato con un banco desde años y van actualizando los comerciales. Él se siente incómodo cuando dicen que no quiere hacer el programa y no está acostumbrado a los escándalos", continuó el panelista.

Además dijeron que el programa no era para él. Fue en ese entonces cuando Marcela Tauro causó sorpresa con sus palabras. Al respecto, advirtió: "No quería la cocina y quería hacer las entrevistas solo, sin Jésica Cirio".

Más allá de lo que explicó la periodista, comentaron que Pineda es muy reservado con la intimidad de las otras personas como con su vida y, otro de los motivos de su renuncia, era que no quería hacer preguntas sobre la vida privada de sus invitados.

¡Mirá el video donde explican los motivos de renuncia de Iván de Pineda a " La Peña de Morfi"!