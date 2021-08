Después de algunas idas y vueltas en su relación, Benjamín Vicuña confirmó que se separó de la China Suárez. Ante la noticia de la ruptura, muchos comenzaron a especular sobre las razones que los llevaron a tomar esta triste decisión.

Yanina Latorre dio algunos detalles de la dura convivencia que compartieron los actores en el transcurso de los años y reveló que el actor chileno adjudicó el desorden de su ex pareja.

“Hubo una discusión por los alquileres de una casa en un barrio privado, donde Benjamín Vicuña contó que sus hijos, que son varones, y lo aclaró así, no iban a lo de Eugenia ‘porque era un quilombo’”, comenzó la contadora en "Los Ángeles de la Mañana".

Los actores se separaron tras siete años en pareja y dos hijos, Magnolia y Amancio.

“Dice la casa de la China, no suya. Esta es la voz de él, no me lo pueden negar o refutar porque habla con esa parsimonia chilena”, agregó la angelita ante las cámaras de El Trece.

Latorre también contó que la pareja le debe 12 mil dólares a una vecina por estafa: “Debe estar firmando un cheque en este momento o haciendo cualquier cosa para que yo no pase estos audios suyos. Lo voy a extorsionar. Mirá, Vicuña, si hoy no mandás la guita, los 12 mil dólares, yo el audio lo paso, rey”.

Ángel de Brito quiso saber si los audios del intérprete chileno valían la pena, la comunicadora sentenció: “Está buenísimo el audio porque denota una pequeña avivada del señor millonario chileno”.

¡Mirá todos los detalles de la separación de la China Suárez y Benjamín Vicuña!