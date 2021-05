El 11 de abril falleció de manera inesperada a los 73 años el periodista Mauro Viale luego de contraer coronavirus. El conductor estaba mejorando y había pasado a sala común cuando falleció por un paro cardiorrespiratorio.

Un mes después de la triste noticia, sus nietos Romeo y Rafael, hijos de Jonatan Viale, dieron positivo de Covid-19. Es por eso que el periodista se encuentra aislado.

Según informó Eduardo Feinmann, la empleada doméstica que trabaja en la casa de Viale fue la primera en ser diagnosticada de coronavirus.

Semanas atrás, en su regreso a la radio tras la muerte de Mauro, Jonatan contó una emocionante anécdota: "Yo soy un tipo súper racional, no creo en la metafísica, y empezás a ver señales. Seguramente soy un pelotudo, pero el otro mi hijo Romeo me dice de la nada ´Maradona’. ‘¿Qué cosa, mi amor?’, le contesto. ‘¿Maradona jugó en River?´. ’No, no, Maradona no era de River’, le digo. ‘Maradona está con el bubu, ahí’, me dice, y yo me quedé en silencio. ¿Cómo asoció a mi viejo con Maradona? No sé, conectó eso y me partió".

Esta semana, Ivanna, hija de Mauro, hizo fuertes declaraciones sobre la muerte de su padre. "No se juega con la gente, con el abuso de autoridad. Jugaron con él hasta último momento. Que sí, que no, que esto, que lo otro, que te cambio, te saco, te pongo, eso no se hace. Él no me enseñó eso a mí, él me enseñó códigos", disparó.

Según ella, esa manipulación enfermó a su padre: "Si eso terminó de debilitarlo aún más, solamente les digo, a los que por ahí tienen ganas de hacerse cargo de lo que estoy diciendo, que eso no es ser buena gente".