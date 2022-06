Luego de un año y medio del fallecimiento de Diego Maradona y de la reunión cumbre que tuvieron Diego Maradona Jr. y Verónica Ojeda, los herederos pudieron acceder a los contenedores que dejó el exfutbolista con sus cosas personales. Allí se descubrió que faltaban los costosos relojes que coleccionaba el reconocido deportista.

Asimismo, Mario Baudry conversó con "LAM" y aseguró que dentro de los containers también se encontraban las pertenencias de Rocío Oliva. Allí Ángel de Brito le consultó que había dentro de los mismos, y el letrado contestó: "Lo que había está en las actas y son algunas de las remeras de Diego, cosas que tenía en la casa de Dubái. Estaban todas las máquinas de gimnasia que él tenía, su cama".

.

El conductor del programa apuró a la pareja de Verónica Ojeda y expresó: "Me dijeron que había unos CD´s". Rápidamente el abogado contestó: "Estaban clasificados como 'ungüentos médicos'".

Sin embargo, Ángel de Brito no se refería a eso y agregó: "¿Ungüentos médicos? Te pusiste colorado, Mario. No lo va a decir él, lo voy a hacer yo. Había cuestiones eróticas: juguetitos, un CD con imágenes pero no eran de Diego y Rocío. No sé a cuál de los dos le gusta el porno, pero estaban en la caja".

Diego Maradona y Rocío Oliva cuando eran pareja.

Sin embargo, Mario Baudry insistió con que había muchos estudios médicos y Ángel de Brito le contestó: "Yo digo juguetitos y él dice documentos médicos".

¡Mirá lo que había en los contenedores de Diego Maradona!